22 марта 2023, 14:25
Новое досуговое пространство появится на юго-востоке Москвы
В районе Марьино на юго-востоке Москвы создадут качественное досуговое пространство. Об этом сообщило Utro.ru со ссылкой на сайт мэра столицы Сергея Собянина.
Характерной особенностью этого района являются пруды. Благоустройство и создание нового пространства для отдыха затронет и территорию водоемов.
Реклама
Отмечается, что у жителей района появится возможность полюбоваться водными пейзажами и прогуляться среди зелени.
Реклама
Благоустройство
Реклама
Реклама