Москва 22 марта 2023, 14:25 Новое досуговое пространство появится на юго-востоке Москвы

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В районе Марьино на юго-востоке Москвы создадут качественное досуговое пространство. Об этом сообщило Utro.ru со ссылкой на сайт мэра столицы Сергея Собянина.

Характерной особенностью этого района являются пруды. Благоустройство и создание нового пространства для отдыха затронет и территорию водоемов.

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Отмечается, что у жителей района появится возможность полюбоваться водными пейзажами и прогуляться среди зелени.

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