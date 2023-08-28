Москва 28 августа 2023, 14:40 Новичкам онлайн-голосования в Москве пообещали призы за участие Впервые проголосовавшие онлайн в Москве получат баллы программы «Миллион призов» Сайт мэра и правительства Москвы

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Жители Москвы, которые впервые поучаствуют в этом сентябре в онлайн-голосовании, гарантированно получат баллы программы «Миллион призов». Об этом рассказали на сайте мэра столицы.

Вместе со всеми участниками розыгрыша новички онлайн-голосования посоревнуются за призы в три или пять тысяч баллов. Каждый балл равен одному рублю. Потратить их можно в организациях — партнерах программы. Однако даже если новые пользователи онлайн-голосования не окажутся в списках победителей, им гарантированно предоставят тысячу баллов.

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Программа «Миллион призов» сотрудничает с кафе, аптеками, музеями, театрами, торговыми сетями и благотворительными фондами. В розыгрыше, который состоится с 9 по 11 сентября, всего предусмотрено более 2,3 миллиона призов.

С 8 по 10 сентября жители столицы будут выбирать мэра Москвы, а также депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО.

Ранее в Москве провели тестовое электронное голосование, в котором поучаствовали около 430 тысяч человек.