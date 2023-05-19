Москва 19 мая 2023, 09:18 Новейшие трехдверные поезда «Иволга 4.0» запустят на МЦД Собянин анонсировал поезда новой модели «Иволга 4.0» на МЦД-4 Сайт мэра и правительства Москвы

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Новейшие модели составов «Иволга 4.0» с третьей дверью в промежуточных вагонах появятся на МЦД-4. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Во второй половине года в столице откроют два новых диаметра наземного метро: МЦД-3 и МЦД-4.

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«На действующих диаметрах подвижной состав обновили за первый год работы. По МЦД-1 и МЦД-2 курсируют современные составы ЭП2Д, двухэтажные аэроэкспрессы и поезда „Иволга“», отметил мэр.

На других направлениях тоже начали постепенно обновлять поезда. После запуска МЦД-3 и МЦД-4 новаторство продолжится: до 2025 года закупят 95 составов «Иволга». На тверском заводе сейчас создают новейшие модели — «Иволга 4.0». Составы будут отличаться от предшественников только наличием третьей двери в промежуточных вагонах, как в метро.

«Быстрый, плавный и бесшумный ход. Бесплатный Wi-Fi, места для детских колясок. Умное освещение: яркая подсветка в утренние часы и спокойная — в вечернее время», — добавил Собянин.

Первые трехдверные поезда запустят на МЦД-4 в конце этого — начале следующего года. Кроме того, в течение 1,5 года планируется полностью обновить подвижной состав на этом диаметре.

Ранее горожанам рассказали, что расписание электропоездов изменится на западном радиусе будущего МЦД-4 на две недели.