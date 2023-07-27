Москва 27 июля 2023, 11:27 Новейшие разработки в области реабилитации покажут на Московском урбанфоруме Ракова: на Московском урбанфоруме представят новейшие разработки в области протезирования Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Современные решения в области реабилитации и протезирования продемонстрируют посетителям Московского урбанистического форума в Гостином Дворе. Разработчики представят бионические протезы рук с ИИ, «вездеходное» кресло-коляску, симулятор горных лыж и сноуборда для инвалидов, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

На форуме гости смогут увидеть технологические решения, которые уже используют в столичных учреждениях соцзащиты для реабилитации.

Реклама

В зоне «Технологии мобильности» продемонстрируют многофункциональные бионические протезы рук для детей и взрослых. Мощный двигатель и нейросеть позволяют бионической руке завязывать шнурки, управлять машиной и поднимать предметы весом до 20 килограммов.

Также посетители увидят кресло-коляску, благодаря которому можно подниматься по лестнице и передвигаться по неровным поверхностям.

На площадке с симулятором горных лыж и сноуборда воссоздали сочинскую горнолыжную трассу.

Кроме того, отечественные изобретатели покажут гидравлический коленный модуль, углепластиковую стопу протеза и имплантаты, которые используются для протезирования в онкологии.

Ранее Ракова сообщила, что гостям Московского урбанфорума расскажут о 3D-биопечати и цифровых двойниках. Посетители смогут опробовать отечественные решения на себе.