Москва 13 августа 2023, 16:26 Новая волна жары накроет Москву Синоптик Тишковец: в Москву к четвергу придет новый пик жары — до +32 градусов Фото: freepik.com

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В Москве вновь спрогнозировали знойные дни. К концу предстоящей недели температура составит до +32 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец РИА «Новости».

«Неделя стартует с неустойчивой погоды. В понедельник эхом уходящего тыла циклона еще отзовутся скоротечные дожди, а дневная температура останется в рамках климатической нормы, +19…+24 градуса», — отметил он.

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Метеоролог уточнил, что август будет самым знойным летним месяцем этого года, превысив среднемесячную температуру на 3,6 градуса.

Со вторника температура начнет расти и составит +22…+27 градусов, а в среду потеплеет еще на один градус, что характерно для нормы июля. В конце рабочей недели столбики термометров будут показывать +30 градусов.

«В четверг, в условиях солнечной и сухой погоды, после полудня воздух прогреется до +25…+30, а в пятницу — до +27…+32», — подчеркнул метеоролог.

На выходных похолодает до +23…+28 градусов, ночами будет температура будет варьироваться от +11 до +16 градусов.

Ранее москвичей предупредили о наступлении «красной жары». Такое название обуславливается характерным цветом на метеокартах, обозначающим высокую температуру.