Москва 17 июля 2023, 15:30 Новая школа в Орехово-Борисове Южном откроется к учебному году Собянин: в Орехово-Борисове Южном откроют новую школу к сентябрю Telegram

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Более 800 школьников Орехово-Борисова Южного пойдут в сентябре в новую школу на Ясеневой улице. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Школа окажется очень кстати, так как неподалеку уже находится несколько новостроек, подчеркнул глава города. На территории будет работать большая физкультурно-спортивная зона и учебно-опытная зона с теплицей и участками для посадки растений. Также школа оснащена пандусами, лифтами и тактильными указателями для маломобильных посетителей.

Кабинеты оснастили современным оборудованием. Для проведения практических занятий обустроили лабораторно-исследовательские комплексы, мастерские. Будут IT-полигон, кабинеты робототехники и программирования.

Новая школа станет частью образовательного комплекса, в который также входит уже работающий детский сад.

Ранее в Подмосковье начали приемку школ к новому учебному году.