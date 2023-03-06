06 марта 2023, 18:52
Новая поликлиника заработала в Дмитровском районе Москвы
Поликлинику, в которой смогут обслуживаться до 66 тысяч детей и взрослых, открыли в Дмитровской районе столицы. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина.
В течение одной смены врачи смогут принять до 750 пациентов.
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«У взрослого и детского блоков отдельные входы, что исключает пересечение потоков пациентов», — добавил Собянин.
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Здание оснастили современным оборудованием, обустроили комфортные зоны ожидания и игровые площадки для детей.
Поликлиники
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