Москва 24 апреля 2023, 10:29 Новая поликлиника для взрослых и детей открылась в Солнцеве Заммэра Москвы Ракова: новая детско-взрослая поликлиника открылась в Солнцеве

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Новая детско-взрослая поликлиника в Солнцеве уже приняла первых пациентов. Получить медпомощь по новому московскому стандарту поликлиник там смогут 43 тысячи жителей, отметила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что в Москве сейчас продолжается масштабное обновление амбулаторного звена.

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«Сегодня для жителей района Солнцево открылась новая детско-взрослая поликлиника. Теперь получать медпомощь здесь будут 43 тысячи пациентов — 36 тысяч взрослых и семь тысяч детей и подростков. Это уже 10-я поликлиника, построенная по новому московскому стандарту, которую мы открыли для москвичей», — пояснила Ракова.

Пятиэтажное здание на улице Юлиана Семенова вместило в себя новые филиалы городской поликлиники № 212 и детской городской поликлиники № 132. Там установили самое современное оборудование для диагностики, а также сделали разные входы во взрослый и детский блоки — чтобы исключить пересечение потоков пациентов.

Кабинеты самых востребованных специалистов и забора анализов разместили на нижних этажах в рамках нового московского стандарта.

Отдельное внимание в столице уделяют и программе капитального ремонта. В результате обновят почти половину всех городских поликлиник: сейчас программу завершили уже на 40%.