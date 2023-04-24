Москва 24 апреля 2023, 09:43 Новая партия электробусов начнет возить пассажиров по столичным маршрутам Мэр Москвы Собянин: в 2023 году на столичные маршруты выйдет новая партия электробусов Сайт мэра и правительства Москвы

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В 2023 году на столичные маршруты выйдет новая партия электробусов. Сократить сроки сборки такого вида транспорта и сэкономить на логистике позволила локализация их производства в Москве. Об этом мэр города Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале.

«Новая партия электробусов выйдет на городские маршруты в этом году. На Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе уже готовы около 40 единиц, еще 10 — в процессе. <…> Всего в ближайшие два года в парки Мосгортранса придут 1,2 тысячи электробусов», — написал он.

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Собянин уточнил, что сборочное производство электробусов в 2021 году открыли на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе в цеху ПАО «КамАЗ». Это позволило не только сократить время, затраченное на поставку, сборку и обслуживание такого общественного транспорта, но и сэкономить на логистике.

Кроме того, на предприятии появилось порядка 100 высокотехнологичных рабочих мест. Также создание сборочного производства позволило быстро и качественно развивать транспорт Москвы.