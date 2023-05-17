Москва 17 мая 2023, 17:35 Новая «Газель e-City» вышла на первый тестовый маршрут в Москве Дептранс Москвы: электробус малого класса «Газель e-City» вышел на тестовый маршрут Сайт мэра и правительства Москвы

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На западе столицы на маршрут № 883 вышла новая «Газель e-City» — тестовый электробус малого класса. О его преимуществах рассказал заммэра в правительстве Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Эта модель общественного транспорта рассчитана на 16 пассажиров. Она оснащена системой кондиционирования и видеонаблюдения, табло с высоким разрешением, а также мультимедийным экраном», — отметил Ликсутов.

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Главное преимущество «Газели e-City» — ее мобильность. Машина может проехать по узким улицам, куда по габаритам не пройдет обычный автобус. Испытания модели завершат до конца февраля 2024 года.

Ликсутов напомнил, что Москва — город № 1 по количеству экологичного транспорта, поэтому его необходимо совершенствовать, чтобы держать планку.

Ранее мэр столицы Собянин заявил, что в ближайшие два года в парки Мосгортранса поступят 1,2 тысячи электробусов.