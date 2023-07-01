Москва 01 июля 2023, 18:44 Новая функция уведомлений о счетах появилась на mos.ru Москвичи смогут настроить новые уведомления о счетах на mos.ru Фото: freepik.com

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На mos.ru расширили функционал уведомлений о счетах. Теперь пользователи смогут их получать по ИНН, номеру стационарного и мобильного телефона. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

«Благодаря расширению списка идентификаторов для настройки уведомлений на mos.ru жителям столицы станет еще удобнее отслеживать и своевременно оплачивать новые счета в сервисе „Мои платежи“», — уточнили в пресс-службе правительства.

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Все счета, в том числе за домашний телефон МГТС или начисления за аренду имущества, появятся автоматически. Для этого необходимо внести данные документов в личный кабинет в раздел «Документы и данные». Далее в личном аккаунте нужно на странице «Настройка подписок» выделить галочкой нужные категории раздела, чтобы получать счета по электронной почте или с помощью push-уведомлений.

Также есть возможность настроить на mos.ru уведомления по счетам, которые выставляют по паспорту, свидетельству о рождении ребенка, СНИЛС, номеру свидетельства о регистрации транспортного средства и водительскому удостоверению. Кроме того, можно подключить автоплатеж для своевременной оплаты всех счетов.

Ранее москвичи более 47 тысяч раз записались к нотариусу через mos.ru.