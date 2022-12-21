Москва 21 декабря 2022, 21:12 Новая экспозиция выставки «Атлас Капотни» открылась в парке Москвы Телеканал «360»

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Жители московского района Капотня во время прогулки по парку узнают больше о краснокнижных растениях и животных, которые живут рядом с ними. В экспозиции «Атлас Капотни» появились 15 новых стендов со снимками и интересными фактами о флоре и фауне района.

«Атлас Капотни» — это совместный проект Музея Москвы и Московского нефтеперерабатывающего завода. По словам организаторов, работа заняла полгода.

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«Парк Капотни стал для жителей и для работников завода любимым местом отдыха. Мы здесь гуляем в любое время года. В прошлом году у нас уже была первая выставка о природе и истории района. В этом году ее дополнили. Вместе с Тимирязевской академией провели небольшое исследование по поиску редких видов», — рассказала заместитель генерального директора по работе с персоналом Московского НПЗ Наталья Кайзер.

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На открытие обновленной выставки пригласили школьников. Во время открытого урока им рассказали о природе, истории и традициях Капотни. После дети отправились на прогулку по экотропе. Она растянулась сразу на 57 гектаров. Благодаря столичной программе «Мой район» весь путь по парку благоустроили.

«Вся территория благоустроена, здесь не осталось ни одного медвежьего угла, где не побывали бы силы благоустроителей. Можно теперь смело говорить, что это Капотня 2.0», — поделился глава управы района Капотня Игорь Давидович.

Подобные экологические акции для этого московского района не редкость. В местном парке сохранилось большое количество редких видов флоры и фауны.

«Это доказывает нам то, какая хорошая в районе экологическая обстановка. Мы надеемся, что эти стенды и записанный к ним аудиогид станут реальным инструментом для школьников, а также для всех интересующихся изучением района Капотня», — заявила генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова.

В 2023 выставка не исчезнет, а только дополнится новыми экспонатами. Так гуляющие по парку узнают о новых редких животных птицах и растениях, которые обитают рядом с ними.