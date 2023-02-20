Москва 20 февраля 2023, 16:36 Новая детская поликлиника открылась на северо-востоке Москвы

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Строительство новой детской поликлиники завершилось в столичном районе Южное Медведково. Об этом сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина.

Пятиэтажное здание построили на Полярной улице. Медицинское учреждение сможет принять около 16 тысяч пациентов.

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Отмечается, что поликлинику оснастили передовым оборудованием, в том числе цифровым рентген-аппаратом и техникой ультразвукового исследования.

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