Москва 28 ноября 2023, 17:31 Ноябрьский снегопад в Москве стал самым мощным за 11 лет «Фобос»: ноябрьский снегопад в Москве стал самым сильным с 2012 года РИА «Новости»

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В понедельник в Москве отметили самый высокий снежный покров с начала сезона. В последний раз подобное количество осадков в ноябре зафиксировали в 2012 году. Об этом сообщил центр погоды «Фобос».

Утром в понедельник высота снега в городе достигла рекордной отметки в 21 сантиметр. Дневное потепление до почти трех градусов тепла уменьшило снежный слой на два сантиметра.

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Теперь высота снежного покрова на ключевой метеостанции города, расположенной на ВДНХ, стала достигать 19 сантиметров, что в три раза выше климатической нормы. На других станциях замеры показали от 19 сантиметров в Тушино до 23 сантиметров у здания МГУ. Последний раз такие значения в ноябре фиксировали в 2012 году.

В скором времени снега станет еще больше. Южный циклон придет в столицу в ночь на четверг, и сугробы смогут увеличиться до 22-27 сантиметров. Потепления не будет, поэтому на первой неделе декабря снежный слой продолжит расти.

К расчистке снега на улицах Москвы уже привлекли дополнительные силы — 12 тысяч работников и свыше 800 единиц техники от 16 инженерных компаний.