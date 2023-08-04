04 августа 2023, 12:59
Ночные дискотеки пройдут на Московском урбанфоруме в «Лужниках»
Ночные дискотеки и шоу роботов пройдут на Московском урбанфоруме в «Лужниках»
На площадке «Лужников» во время Московского урбанистического форума каждую пятницу и субботу с девяти вечера и до трех часов утра будут проходить ночные дискотеки. О яркой программе рассказали на сайте мэра столицы.
Первые вечеринки пройдут 4 и 5 августа на открытой площадке со стороны сектора В.
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В пятницу состоится «Дискотека будущего», где все желающие смогут отдохнуть под музыку современных артистов, посмотреть шоу роботов и световой арт-перформанс.
В субботу жители столицы смогут посетить «Дискотеку прошлого», где прозвучат любимые хиты известных музыкантов.
Вечеринки проходят бесплатно, нужна только регистрация на портале «Молодежь Москвы».
Московский урбанфорум проходит в столице до 10 сентября, ранее посетителям представили программу форума на площадке парка «Зарядье».
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