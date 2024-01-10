Москва 10 января 2024, 12:09 Ночью в Москве выпало до трех сантиметров снега Синоптик Позднякова: ночью 10 января в Москве выпало до трех сантиметров снега РИА «Новости»

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К утру среды, 10 января, в Москве выпало до трех сантиметров снега. Об этом в своем Telegram-канале рассказала главный специалист «ИА Метеоновости», метеоролог Татьяна Позднякова.

Основная часть свежего снега выпала в дневное время 9 января. Количество осадков в среднем составило около трех-четырех миллиметров.

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«Ночью 10 января в виде снега выпало еще два-три миллиметра», — уточнила Позднякова.

На территории ВДНХ за минувшие сутки высота снега увеличилась на три сантиметра, достигнув отметки в 24 сантиметра, что выше нормы на семь сантиметров. Ожидается, что следующий снегопад начнется в ночь на 11 января и принесет еще от двух до пяти миллиметров осадков.

Кроме того, в среду в столице начнется похолодание, поскольку Москва окажется между двумя циклонами. Столбик термометра днем опустится до -5 градусов.