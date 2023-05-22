Москва 22 мая 2023, 18:13 «Ночь в музее» в Москве посетили почти 700 тысяч человек Мэр Москвы Собянин: площадки «Ночи в музее» в 2023 году посетили 677 тысяч человек Сайт мэра и правительства Москвы

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Площадки «Ночи в музее» в Москве посетили 677 тысяч человек, они побывали более чем в 200 городских, частных и федеральных учреждениях. Итоги ежегодной акции в своем Telegram-канале подвел мэр российской столицы Сергей Собянин.

«В музеях, библиотеках, старинных усадьбах прошли экскурсии, концерты, лекции, встречи с актерами и другие мероприятия», — рассказал он.

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Собянин уточнил, что некоторые площадки открыли свои двери для акции впервые. В их числе — центр «Зотов», Музей морского флота, Музей истории медицины МГМСУ имени А. И. Евдокимова.

Одни из самых крупных мероприятий провели Музей Москвы и Музей транспорта. Первый организовал на Хохловской площади открытые лекции и экскурсии, второй — ралли «Тур культур».

Помимо этого, москвичи и гости столицы участвовали в акции онлайн. Трансляции из музеев набрали 459 тысяч просмотров. Для зрителей специально подготовили эксклюзивные видеоэкскурсии от известных актеров, режиссеров и ученых.

Акцию «Ночь в музее» проводят в Москве с 2017 года.