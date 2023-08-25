Москва 25 августа 2023, 10:42 Ночь на 25 августа в Москве стала самой холодной за месяц Синоптик Позднякова: ночь на 25 августа стала самой холодной в Москве за месяц Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

В ночь на 25 августа в Москве значительно снизилась температура воздуха. Самые низкие показатели зафиксировали на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ). Температура воздуха там составила +8,5 градуса, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«На ВДНХ минимальная температура воздуха составила 8,5 градуса. Это самая холодная ночь текущего августа, она на три градуса ниже многолетних значений», — подчеркнула она.

Реклама

Синоптик добавила, что летом многое зависит от облачности. Если жители наблюдают ясное небо, то стоит ожидать холодную ночь. Минимум температуры приходится чаще всего на первый час после восхода солнца.

Самую холодную ночь 25 августа до этого зафиксировали в 1971 году. Тогда воздух на ВДНХ остыл до 2,9 градуса. В Подмосковье наиболее низкая температура воздуха была в Клину — 4,6 градуса.

Ранее синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал появление ночью в Москве радиационных туманов.