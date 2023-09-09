Москва 09 сентября 2023, 09:56 Ночь голосования на выборах мэра Москвы прошла спокойно Ковалев: онлайн-голосование на выборах мэра Москвы ночью прошло штатно Сайт мэра и правительства Москвы

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Первая ночь онлайн-голосования на выборах мэра столицы прошла без эксцессов. Председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году Вадим Ковалев рассказал подробности о работе общественников.

«Ночь прошла спокойно. Москвичи голосовали. Город не спит. Важно, чтобы и ночью продолжалось наблюдение, чтобы не было манипуляций», — уточнил он.

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Ковалев отметил, что появились современные форматы голосования, например ДЭГ. По его словам, это удобная и многофункциональная система, но не многие еще смогли в ней разобраться. В Москве работают на выборах учителя и другие специалисты, которые помогут избирателям проголосовать онлайн. Также действуют горячие линии, куда можно обратиться за консультацией.

«Любой москвич может сам выбрать удобный для него способ голосования — на бумаге или электронно», — подчеркнул Ковалев.

Он добавил, что в Центре видеонаблюдения в основном работают молодые люди, меняясь каждые два часа. На участках более 11 тысяч наблюдателей разных возрастов, из них самому старшему более 80 лет. Большую часть коллектива составляют девушки, им присуща активность и желание помогать, заключил Ковалев.

Выборы мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО в этом году пройдут 8, 9 и 10 сентября. Москвичи смогут принять участие в голосовании разными способами: онлайн, очно или через электронные терминалы.

Ранее число избирателей, проголосовавших на выборах мэра столицы в онлайн-формате, превысило 1,6 миллиона человек. Такие результаты зафиксировали за первые почти 25 часов его проведения.