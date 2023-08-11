Москва 11 августа 2023, 19:14 Нина Мозер встретилась с известными фигуристами в штабе Собянина в Москве Фигуристы посетили штаб общественной поддержки кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина РИА «Новости»

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Гендиректор Федерации фигурного катания, заслуженный тренер России Нина Мозер провела встречу с известными фигуристами в общественном штабе мэра Москвы Сергея Собянина. Мероприятие приурочили к 100-летию столичного спорта, сообщило Агентство городских новостей «Москва».

«У нас потрясающий город, потому что количество катков сейчас дает возможность заниматься не только профессиональным спортом, но всеми видами и направлениями, которые есть в фигурном катании. Открыты новые дворцы, открыты новые объекты», — отметила Мозер.

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Она рассказала, что столичная Федерация фигурного катания и Москомспорт занимаются развитием ключевых направлений, выбранных в этом году. Речь идет о спортивных школах, детском балете на льду и синхронном катании.

Участники встречи вместе с заслуженным мастером спорта России Ильей Авербухом и олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой обсудили развитие Московской школы фигурного катания.

«Главная задача, которая стоит перед нами, — это не просто зрители, которые созерцают ледовое шоу, а именно вовлечение зрителя, чтобы они еще больше катались на коньках», — пояснил Авербух.

Загитова, в свою очередь, напомнила, что в Ясеневе строится Центр фигурного катания, где будут проходить тренировки и соревнования.

Ранее Собянин сообщил, что центр фигурного катания Тутберидзе в Ясеневе достроят к сентябрю — на пять месяцев раньше, чем планировали.