Москва 28 августа 2023, 18:34 Нежилое здание на Проспекте Вернадского в Москве переоборудуют в медицинский центр Бочкарев: нежилое здание на Проспекте Вернадского в Москве перестроят в медцентр Проектное решение / Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

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Одноэтажное нежилое здание на Проспекте Вернадского в Москве достроят и превратят в медицинский центр. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, постройка родом из 2000-х годов обзаведется двумя дополнительными этажами, что увеличит общую площадь будущего медицинского комплекса до почти 1,2 тысячи квадратных метров.

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В медицинском центре москвичи смогут попасть на прием к гинекологу, терапевту, эндокринологу, кардиологу, неврологу, стоматологу, косметологу, хирургу. Также, согласно плану, здание оснастят операционной, смотровыми, палатами стационара, и кафетерием на восемь мест. Как добавил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, проект уже согласовали в Москомархитектуры.

«На первом и втором этажах будут располагаться помещения медицинского обслуживания, на третьем — администрация. Фасады здания выполнят в серо-терракотовой гамме», — заявил Кузнецов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что сейчас в столице возводится около миллиона «квадратов» многофункциональных медицинских центров — детских, инфекционных, онкологических.