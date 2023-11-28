Москва 28 ноября 2023, 10:07 Нежилое помещение выставили на торги на северо-западе Москвы Москва выставила на торги нежилое помещение на улице Маршала Василевского Сайт мэра и правительства Москвы

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На улице Маршала Василевского выставили на торги коммерческое помещение с отдельным входом и лестницами, ведущими на антресоль. Онлайн-аукцион пройдет 18 декабря, сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Площадь объекта — 128 квадратных метров. Его стоимость определится в ходе открытого онлайн-аукциона, который пройдет 18 декабря», — рассказал он.

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В здании есть основное помещение с большими окнами и залом площадью примерно в 60 квадратных метров, а также антресоль в 56 квадратных метров. Объект имеет удобное месторасположение: в пешей доступности от станции метро «Щукинская».

Заявку на аукцион можно подать до 7 декабря. Для этого необходимо зарегистрироваться на платформе «Росэлторг» и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Кроме этого, еще одно коммерческое помещение выставили на торги в Очаково-Матвеевском. Аукцион состоится 13 декабря.