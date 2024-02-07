Москва 07 февраля 2024, 12:46 Нежилое помещение в центре Москвы выставили на торги Москва выставила на торги нежилое помещение в районе Хамовники Freepik

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Власти Москвы выставили на аукцион нежилое помещение на цокольном этаже жилого здания на улице Бурденко рядом со станцией метро «Парк культуры». Торги пройдут 21 февраля, сообщили на официальном портале столичного мэра.

«Инвесторов приглашают на торги по продаже нежилого помещения свободного назначения площадью почти 200 квадратных метров в Хамовниках, рядом с Зубовской площадью», — сообщили в пресс-службе департамента по конкурентной политике.

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У выставленного на аукцион объекта есть кабинеты площадью от 12 до 19 метров, подсобные и другие помещения.

Торги проведут в онлайн-формате на площадке «Росэлторг». Для участия необходима усиленная квалифицированная электронная подпись на сайте. Заявки будут принимать до 12 февраля.

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