Москва 29 июля 2023, 10:53 Незаконные надстройки к ТЦ снесут на западе Москвы Суд обязал демонтировать незаконные надстройки к ТЦ в Багратионовском проезде в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Суд решил снести незаконные надстройки в районе Филевского парка. Так как владелец реконструировал здание торгового центра, не оформив необходимые документы, сообщил глава департамента городского имущества Максим Гаман.

«Город ведет работу по выявлению самостроя, поскольку он может представлять угрозу для жизни и здоровья граждан», — подчеркнул он.

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Гаман уточнил, что в Арбитражным суде обязали собственника торгово-развлекательного центра в Багратионовском проезде демонтировать незаконно надстроенные помещения, площадь которых составила почти 500 «квадратов».

Владельцу дали три месяца на демонтажные работы. Если требование не будет исполнено, сносом объектов займется город за счет предпринимателей.

Глава департамента добавил, что в этом году суды вынесли 16 решений о сносе самовольно построенных сооружений площадью примерно 8,4 тысячи квадратных метров в Западном округе столицы.

Ранее жителям столицы сообщили, что в Юго-Восточном административном округе снесли незаконное строение. На его месте планируют создать паркинг на шесть машино-мест.