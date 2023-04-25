Москва

25 апреля 2023, 10:26

Несколько улиц перекроют в центре Москвы из-за репетиции парада Победы

Дептранс: в центре Москвы перекроют движение транспорта из-за репетиции парада Победы

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Сразу на нескольких улицах в центре Москвы 25 апреля временно перекроют движение из-за репетиции парада Победы. Ограничение начнет действовать с 21:00, отметил дептранс столицы в своем Telegram-канале.

Движение транспорта будет запрещено до тех пор, пока репетиция не завершится. Вечером не получится проехать по:

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  • Тверской улице - от Моховой до Тверского бульвара и от Большой Бронной до Большой Садовой;
  • Моховой улице - от Воздвиженки до Тверской;
  • 1-й Тверской-Ямской улице - от Большой Садовой до улицы Гашека;
  • Большой Никитской улице - от Моховой до Романова переулка.

Кроме того, закрыт будет съезд на Тверскую улицу — дома 2, строение 2 по 1-й Тверской-Ямской до дома 2, строение 1 по Тверской-Ямской.

Краткосрочно движение могут перекрыть на Тверском, Страстном бульварах и в Большом Путинковском переулке, добавили в дептрансе. Там также призвали Москвичей заранее планировать свой маршрут с учетом внесенных ограничений.

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