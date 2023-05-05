Москва 05 мая 2023, 14:03 Несколько станций метро в центре Москвы закроют на выход Дептранс Москвы: 7 и 9 мая ряд станций метро в центре закроют на выход Вестибюль станции метро «Маяковская» / РИА «Новости»

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Московский метрополитен изменит режим работы центральных станций в ближайшие дни. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Жителей и гостей столицы предупредили о временном закрытии некоторых станций метро 7 и 9 мая. Пассажиров попросили заранее планировать маршрут.

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«В эти даты с открытия метро и до окончания мероприятий ряд станций в центре будут закрыты на выход. Входы и пересадки будут работать в обычном режиме», — уточнили в Дептрансе.

Так, закроют выходы на станциях метро «Библиотека имени Ленина», «Александровский сад», «Боровицкая», «Охотный ряд», «Арбатская», «Площадь Революции», «Театральная».

По информации департамента, не исключены дополнительные ограничения на «Маяковской», «Тверской», «Пушкинской», «Чеховской», «Лубянке» и «Китай-городе».

Ранее москвичам сообщили, что каршеринг в центре города до 10 мая не будет работать каршеринг (начало и завершение аренды).