Москва 23 августа 2023, 17:47 Несколько социальных объектов построят на юге Москвы Мэр Москвы Собянин рассказал о новых социальных объектах на юге столицы Сайт мэра и правительства Москвы

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Несколько социальных объектов начали строить на юге Москвы. О них рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Так, в Южном Чертанове получили разрешение на ввод в эксплуатацию образовательного комплекса — школы для 550 учеников и детский сад на 70 детей. К концу года в районе достроят еще одно дошкольное учреждение.

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В Даниловском районе вышло на финальную стадию строительство детско-взрослой поликлиники. Она позволит предоставлять медицинскую помощь 500 взрослым и 250 детям за смену. В рамках проекта также появится детский сад на 270 мест.

В районе Бирюлево Восточное началась установка медицинского оборудования в новой детско-взрослой поликлинике, которую откроют в этом году. Также здесь появится детская поликлиника с травмпунктом. Ее готовность составляет 75%.

В Бирюлеве Западном начали возводить современный спортивный комплекс площадью 1975 квадратных метров.

На территории бывшего завода ЗИЛ к следующему году обустроят пожарное депо, включающее учебный класс и класс безопасности дорожного движения, а также восстановительный центр для персонала.

Ранее москвичам сообщили, что в районе Щукино построят образовательный комплекс на 525 мест.