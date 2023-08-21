Москва 21 августа 2023, 10:12 Несколько социальных объектов построят на западе Москвы Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новых социальных объектах на западе столицы Сайт мэра и правительства Москвы

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В Западном округе построят несколько социальных объектов. В частности, в Кунцеве, Солнцеве и Филевском Парке появятся образовательные учреждения, а на Проспекте Вернадского — травматолого-ортопедический корпус больницы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в Кунцеве на 65% возвели школу для 825 учашихся. В ней создадут ИТ-полигон, исследовательские комплексы инженерно-физического и естественно-научного направлений. Также в учреждении обустроят гимнастический и два спортивных зала. Кроме того, в районе одобрили проект детского сада на 13 групп с бассейном.

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Собянин добавил, что в Филевском Парке построят детский сад на 300 мест на деньги из городского бюджета. Также в районе Проспект Вернадского на территории городской клинической больницы № 31 рабочие приступили к строительству травматолого-ортопедического корпуса.

В Солнцеве в скором времени начнут возводить школу на 1200 мест и детский сад, рассчитанный на 350 воспитанников. Учебное учреждение оснастят библиотечным центром, инженерным и медицинским лабораторно-исследовательским комплексами, помещением для живописи. Кроме того, в школе появятся шахматный кружок, два спортзала и зал для хореографии.

Ранее разрешение на строительство почти девяти миллионов «квадратов» недвижимости выдали в Москве с начала года. Примерно 3,3 миллиона квадратных метров недвижимости возведут за счет бюджетных средств.