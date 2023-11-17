Москва 17 ноября 2023, 14:09 Необычные пешеходные мосты построят в рамках благоустройства города-парка «Первый Московский» Проект благоустройства города-парка «Первый Московский» утвердили Пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы

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В столице утвердили проект благоустройства города-парка «Первый Московский». Там появятся необычные пешеходные мосты с качелями и беседками, сообщил главный архитектор города Сергей Кузнецов.

По его словам, новое «зеленое» прогулочное пространство появится между жилыми корпусами дома в третьем микрорайоне. Это будет двор без машин с экокомплексами для детей разных возрастов и беседками для отдыха.

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«Специально для проекта были разработаны оригинальные элементы уличного благоустройства. Например, пешеходные мосты, предполагающие создание разнообразных сценариев использования: игровых, творческих, прогулочных», — рассказал Кузнецов.

На одном из них обустроят тоннели и зацепы для лазания, на другом — подвесы с парковыми качелями и беседками. Кроме этого, отдельное внимание уделят созданию площадки для игры в настольный теннис и для воркаута.

Озеленение станет главной изюминкой двора. Его оформят отдельно на каждом ярусе и будут менять в зависимости от времени года. Благоустройство планируют завершить в 2024 году.

Известно, что московские районы преображают с помощью голосований в проекте «Активный гражданин». Только в этом году привели в порядок более 300 гектаров территории.