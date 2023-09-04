Москва 04 сентября 2023, 16:45 Необходимые резервы по топливу создали в Москве перед зимой Бирюков: необходимые резервы по топливу и мощности создали в Москве перед зимой РИА «Новости»

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В рамках подготовки к осенне-зимнему сезону специалисты комплекса городского хозяйства Москвы сделали необходимые запасы топлива. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

В настоящее время все городские системы ресурсоснабжения имеют необходимый резерв мощности, который позволяет в полном объеме обеспечивать потребность развития инфраструктуры с учетом строительства жилого фонда, объектов социальной сферы и транспорта. Петр Бирюков

По его словам, резерв по тепловой мощности составил 47%, по газоснабжению — 17%, водоснабжению — 53%, электросетям — 19%, а системе водоотведения — 33%.Также сотрудники комплекса создали запасы топлива: 291 тысячу тонн угля, 379 тысяч тонн мазута и 21,5 тысячи тонн дизельного топлива.

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Принятые меры обеспечат непрерывную и стабильную работу городской инфраструктуры в зимний период, отметил Бирюков.

Кроме того, для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации подготовили 1,5 тысячи аварийных бригад со специализированной техникой и аварийными источниками электро- и теплоснабжения.

Ранее стало известно о том, что в Москве закончили подготовку теплосетей к зиме.