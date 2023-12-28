Москва 28 декабря 2023, 13:58 Нехватка дворников в трех районах Москвы превысила 60% Депутат Локтев: в трех районах Москвы нехватка дворников составила от 60 до 90% Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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В Мосгордуме обсудили работу Контрольно-счетной палаты Москвы. Во время заседания депутат Дмитрий Локтев заявил о фактической нехватке дворников в трех районах мегаполиса — 60-90%, а также опубликовал пост на эту тему в Telegram-канале своей команды.

«Но есть за что покритиковать и саму КСП, которая формально относится к обращениям о „мертвых душах“ в ГБУ „Жилищник“ многих районов Москвы», — сказал он.

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Локтев уточнил, что в Северном Тушине по факту нехватка дворников составила 70%, в Куркине — 90%, а в Южном Тушине — 60%.

Он подчеркнул, что, несмотря на дефицит рабочей силы, штат полностью укомплектован, а бюджетные средства израсходовали.

«И это — многие миллионы государственных денег. Где же все эти сотрудники, которым платят зарплаты за уборку наших улиц?», — задался вопросом депутат.

Ранее руководитель проекта «Дом-и-Двор.рф» Павел Степура рассказал «360» о правилах уборки территории, в том числе в зимний период. По его словам, в Москве начинают убирать снег сразу же при нарастании новых четырех сантиметров осадков.