Москва 17 августа 2023, 13:33 Недостроенный культурно-спортивный центр снесут в Новой Москве Заммэра Москвы Бочкарев: недостроенный культурно-спортивный центр в Рязановском снесут РИА «Новости»

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На участках в поселении Рязановское, поселок Знамя Октября, микрорайоне Родники, около улиц Подмосковная и Подольская ликвидируют недостроенный объект. Там должны были возвести культурно-спортивный центр. Однако застройщик не смог выполнить работы, уточнил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Город принял решение расторгнуть договор аренды, прекратить инвестпроект и демонтировать недостроенное здание», — сказал он.

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Бочкарев добавил, что в ближайшее время судьбу участков определят и возведут на месте центра другие помещения. При решении учтут потребности и интересы жителей Новой Москвы.

Глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова добавила, что договор аренды двух участков площадью 0,79 гектара оформили еще в 2007 году, когда поселение не входило в структуру столицы. Срок действия разрешения на строительство истек в 2013 году.

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