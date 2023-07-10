Москва 10 июля 2023, 19:29 Неделя Москвы-реки пройдет в столице в июле Дни Москвы-реки пройдут с 17 по 23 июля в столице Сайт мэра и правительства Москвы

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Для жителей российской столицы подготовили тематические мероприятия в дни Москвы-реки, которые намечены на следующую неделю. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на главу департамента природопользования и охраны окружающей среды Антона Кульбачевского.

День Москвы-реки ежегодно отмечают 19 июля, но на этот раз его решили продлить на неделю. Цель праздника — привлечь внимание населения к Москве-реке, которая стала уникальной достопримечательностью города.

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«Скоро пройдут Дни Москвы-реки, с 17 по 23 июля, и мы будем принимать активное участие, рассказывать жителям про нашу реку, про ее обитателей, про ее проблемы», — рассказал Кульбачевский.

В праздничной программе — свыше 20 разных событий. Они пройдут на природе и в экоцентрах, добавил глава департамента.

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