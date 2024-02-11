Москва 11 февраля 2024, 08:58 Небольшой снег и потепление придут в Москву в воскресенье Леус: в Москве 11 февраля потеплеет до -8 градусов и пройдет небольшой снег Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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Неделя в Москве завершится отступлением морозов. Жителей и гостей столицы 11 февраля ждут слабые осадки и до минус восьми градусов, написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня на погоду российских столиц окажет влияние приближающийся с юго-запада теплый атмосферный фронт. Он будет постепенно закрывать небо плотными облаками и ближе к вечеру принесет небольшой снег», — уточнил он.

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По словам метеоролога, при таких условиях в Москве в воскресенье днем температура воздуха будет варьироваться от -6 до -8 градусов. В ночное время суток воздух остынет до -9 градусов. В Московской области днем будет -11…-6 градусов. В ночные часы столбики термометров покажут отметки также -11 градусов.

Ветер подует с юго-востока со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление приблизится к норме и составит 747 миллиметров ртутного столба.

В понедельник теплый атмосферный фронт принесет в Москву ледяные дожди. При этом к вечеру заметно потеплеет — до -3…-1 градуса.