28 августа 2023, 14:37
НЭБ оцифровала выпуски газеты «Вечерняя Москва» с 1923 до 1960 год
Национальная электронная библиотека оцифровала выпуски газеты «Вечерняя Москва» с 1923 до 1960 годы совместно со специалистами редакции, передала «Вечерняя Москва».
Соглашения о старте оцифровки руководители компаний подписали в конце апреля 2023 года. В рамках проекта к столетию издания все бумажные номера газеты, включая приложения, будут отсканированы и каталогизированы.
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Отмечается, что проделанная работа позволит москвичам ознакомиться с историей развития столицы.
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