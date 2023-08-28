Москва 28 августа 2023, 14:37 НЭБ оцифровала выпуски газеты «Вечерняя Москва» с 1923 до 1960 год

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Национальная электронная библиотека оцифровала выпуски газеты «Вечерняя Москва» с 1923 до 1960 годы совместно со специалистами редакции, передала «Вечерняя Москва».

Соглашения о старте оцифровки руководители компаний подписали в конце апреля 2023 года. В рамках проекта к столетию издания все бумажные номера газеты, включая приложения, будут отсканированы и каталогизированы.

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Отмечается, что проделанная работа позволит москвичам ознакомиться с историей развития столицы.