Москва 13 сентября 2023, 10:52 Не велофестиваль, а велопраздник. Осенний велосипедный марафон в Москве изменит формат Велосипедный фестиваль в Москве пройдет 16 сентября в обновленном формате Сайт мэра и правительства Москвы

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Осенний велофестиваль в Москве в этом году пройдет в новом формате. Как рассказали на сайте мэра столицы, 16 сентября любителей этого зеленого вида транспорта ждет настоящий велопраздник.

В программе вместо традиционного заезда будет праздник на Северном речном вокзале. Там с десяти утра до десяти вечера пройдут велоквесты, диджей-сеты, выступления артистов, а еще шоу на флайбордах и конкурсы, на которых разыграют около пяти тысяч призов и подарков.

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Зарегистрироваться на велопраздник можно на сайте — записавшиеся до 14 сентября получат шанс выиграть призы от организаторов и партнеров фестиваля. Брать на мероприятие свой велотранспорт необязательно.

В последнем велофестивале, который прошел в Москве в мае, поучаствовали порядка 50 тысяч человек. Они проехали по Садовому кольцу, а по маршруту следования колонны разместили интерактивные фотозоны, уличный кинотеатр, студию аквагрима и веломастерские, фуд-корты и прокат беговелов для детей.