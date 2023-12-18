Москва 18 декабря 2023, 19:10 НДВ: Южное Бутово стало районом Москвы с минимальной стоимостью недвижимости с отделкой

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Рейтинг районов Москвы с минимальной стоимостью недвижимости с отделкой возглавило Южное Бутово. Цены на квартиры там начинаются от 5,8 миллиона рублей, сообщила Lenta.ru со ссылкой на результаты исследования компании «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Также в тройку лидеров вошли Люблино и Митино, где в ноябре этого года можно было купить жилье с отделкой по цене от 6,4 и 6,7 миллиона рублей соответственно. При этом наибольшая доля предложений квартир с отделкой сосредоточена в районах Люблино и Очаково-Матвеевское.

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Отмечается, что больше всего стоимость недвижимости с отделкой выросла в районах Крюково, Царицыно и Митино.