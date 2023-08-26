Москва 26 августа 2023, 18:26 Названы самые необычные вещи, забытые пассажирами московского метро Дептранс Москвы: пассажиры метро забывали казаны для плова и виолончель Фото: Telegram-канал дептранса Москвы

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Жители и гости Москвы за летний сезон забыли в метро немало необычных вещей. Среди них казаны для плова, купальные принадлежности и даже виолончель, сообщил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

По его словам, с января на склад забытых вещей поступило около 30 тысяч предметов, из которых 8,2 тысячи — за лето. В теплый сезон пассажиры чаще всего забывали в метро зонты (1,1 тысячи).

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Недавно одна из пассажирок сообщила сотрудникам склада забытых вещей, что случайно оставила в метро виолончель. Музыкальный инструмент нашли на станции «Каховская» БКЛ и вернули девушке.

В дептрансе напомнили москвичам о чат-боте Александре в приложении «Метро Москвы», через который можно сообщить о забытой вещи. Склады работают ежедневно с 8:00 до 20:00 на станциях метро «Черкизовская», «Котельники» и «Деловой центр».

Ранее москвичам рассказали, что присваивание находок уголовно наказуемо, нужно сдавать их в полицию. При этом неважно, о чем именно идет речь: отвечать придется за присвоение как кошелька и телефона, так и, например, зонтика.