Москва 30 августа 2023, 14:52 Названы самые дорогие и дешевые квартиры в Москве Сырцов: самую высокую цену квадратного метра в «старой» Москве нашли на Якиманке РИА «Новости»

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Эксперты столичного рынка недвижимости рассказали RT, что квадратный метр в новостройках в Москве подорожал до 420 тысяч рублей, а средняя стоимость квартиры достигла 22,5 миллиона рублей. Кроме того, к осени цены на жилье в столице поднимутся на процент или два.

Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов сообщил, что самую высокую цену одного квадратного метра в границах «старой» Москвы обнаружили на Якиманке. Там один «квадрат» будет стоить 2,5 миллиона рублей, а самая низкая цена оказалась в Бибиреве — 198,7 тысячи рублей за квадратный метр.

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Ситуация в Новой Москве немного другая. Как рассказал девелопер авторского жилого кластера RDD Владимир Щекин, в среднем дороже всего жилье в Сосенском поселении — 249,6 тысячи рублей за «квадрат», а дешевле — в Новофедоровском поселении, примерно 147,3 тысяч рублей.

Самые высокие цены на московском рынке новостроек и проектов реконструкции представил коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев. Минимальная стоимость лота здесь — 2,9 миллиона рублей за микроапартаменты площадью 12 квадратных метров в районе Вешняков. Самым дорогим лотом в открытой продаже оказалась индивидуальная городская усадьба в Мещанском районе стоимостью в 8,5 миллиарда рублей.

Ранее аналитики компании «Метриум» представили москвичам динамику цен на новостройки у метро в Новой Москве.