Москва 29 июня 2023, 17:35 Названы районы Москвы с максимальным ростом цен на новостройки с начала года «Метриум» зафиксировал в Раменках наибольший рост цен на жилье среди районов Старой Москвы РИА «Новости»

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Самый большой рост цен на жилье в московских новостройках среди районов Старой Москвы зафиксировали в районах Раменки, Марьина Роща и Академический, сообщило издание «РБК Недвижимость» со ссылкой на аналитиков компании «Метриум».

По данным компании, район Раменки занял первое место по темпам роста цены за квадратный метр жилья. В июне его стоимость составила 675,7 тысячи рублей, что на 18,6% больше, чем в январе.

Лидерство района Раменки объясняется коррекцией цен вверх в самых масштабных проектах района: West Garden и «Событие». Руслан Сырцов Управляющий директор компании «Метриум»

Цена за квадратный метр в Марьиной Роще поднялась на 15,8% — до 425,3 тысячи рублей. В Академическом районе с начала года стоимость «квадрата» увеличилась на 15,5%, до 521,3 тысячи рублей.

Кроме того, средняя цена квадратного метра на первичном рынке Старой Москвы с января выросла на 4,7% — до 479,6 тысяч рублей.

Ранее аналитики «Авито Недвижимость» сообщили, что спрос на новостройки в Москве во втором квартале 2023 года вырос на 12%.