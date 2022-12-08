Эксклюзив 08 декабря 2022, 14:51 Названа причина поджога квартиры на северо-западе Москвы Источник «360» назвал месть причиной поджога на северо-западе Москвы РИА «Новости»

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Поджигателя квартиры на улице Демьяна Бедного на северо-западе Москвы в подъезд запустил владелец пострадавшей недвижимости, когда утром выходил на работу. Об этом «360» рассказал осведомленный источник.

По словам собеседника, сам поджог связан с родственником семьи, которая живет в сгоревшей квартире.

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Речь идет о молодом человеке, которому изначально оформили прописку ради того, чтобы устроить на учебу. Но после выписали, когда он связался с нехорошей компанией.

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По словам источника, молодой человек оказался должен новым «друзьям» деньги, но решил их «кинуть». Тогда злоумышленники узнали его адрес и устроили поджог, чтобы отомстить и пригрозить знакомому.

Родственника владельцев пострадавшей квартиры 9 декабря забирают в армию, там нехорошая компания его уже не достанет.

В результате пожара пострадала находящаяся в квартире 24-летняя женщина и двухлетний ребенок. Их доставили в больницу. Как выяснил «360», сейчас пострадавшая уже пришла в себя, а ребенка перевели из реанимации в общую палату.

Следователи завели уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Подозреваемого оперативники задержали. Им оказался 32-летний мужчина, которого доставили на допрос для проведения следственных действий.