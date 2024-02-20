Москва 20 февраля 2024, 15:31 Нацпроект помог сети косметических магазинов в Москве ускорить обслуживание клиентов Сеть магазинов косметики в Москве ускорила обслуживание благодаря нацпроекту Freepik

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В Москве сети косметических магазинов удалось нарастить скорость обслуживания покупателей благодаря участию в нацпроекте. Компания за полгода получила выгоду более чем в 10 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Инструменты бережливого производства помогли компании наладить систему адресного хранения, ввести пошаговую инструкцию для сотрудников и изменить регламент работы с целевой группой товаров», — отметила глава департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.

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Она уточнила, что благодаря нововведениям компания стала эффективно распоряжаться запасами, правильно организовывать хранение и упорядочить перемещение сотрудников.

В итоге в магазинах сети, где попробовали внедрить пилотный проект, на продажи товаров, начиная с поступления на склад до передачи клиенту на кассе, уходит вместо месяца две недели.

Кроме того, покупателей стали обслуживать вдвое быстрее, а также в два раза увеличились продажи.

Более 80 сотрудников прошли обучение методу бережливого производства и начали передавать знания коллегам на других торговых площадках предприятия. Также подготовили двух сертифицированных внутренних тренеров.

Благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда» другая московская фирма также сократила время на выпуск. Предприятие теперь изготавливает свыше 13 ортопедических матрасов на человека в смену вместо восьми.