Москва 28 июля 2023, 19:27 Настоящие цвета столицы. МНПЗ и Музей Москвы открыли выставку фотографа Николая Рахманова Автор фото: Татьяна Мастерова

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Выставка признанного классика советской фотографии Николая Рахманова открылась в Музее Москвы. Партнером проекта стал Московский нефтеперерабатывающий завод.

Выставка работ фотожурналиста получила название «Цвет московской фотографии». Ретроспектива снимков демонстрирует, как развивалась и менялась столица в разрезе истории.

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Делая фотографии, Рахманов поднимался на крыши с тяжелым оборудованием, ловил свет и необычные ракурсы. В Музее Москвы можно увидеть город его глазами.

«Николай Рахманов — один из первых мастеров цветной фотографии. Он очень любил панорамную съемку, и посмотрите на эти уникальные кадры, ради которых фотограф, обвешанный 80-килограммовым оборудованием, был готов мерзнуть часами. Но самое главное — это цвет. Никакой ретуши! Это настоящие цвета нашей любимой Москвы», — рассказала гендиректор музея Анна Трапкова.

Автор фото: Татьяна Мастерова

К выставке готовились почти год, вручную изучая и перебирая пленочные негативы. В экспозицию включили более 200 снимков из личного архива Рахманова. Среди них — зарисовки и небольшие сценки из жизни москвичей, портреты, масштабные панорамы города и футуристические виды столичной архитектуры.

«Москва менялась сквозь десятилетия: вырастали какие-то новые дома, новые кварталы, менялись линии горизонта — все это можно отследить на его фотографиях. Причем он принимал все вот эти изменения, он считал, что Москва — это живой организм», — отметила куратор выставки «Николай Рахманов. Цвет московской фотографии» Людмила Лейбишкис.

Московский НПЗ стал партнером экспозиции. Поддержка культурных событий — часть программы социнвестиций «Газпром нефти» «Родные города».

«С 70-летием творческого пути Николая Рахманова совпадает и юбилей Московского нефтеперерабатывающего завода — в этом году ему 85 лет. На протяжении всей истории предприятие развивалось вместе с городом, снабжало столицу топливом и энергией. Это бензин для автомобилей москвичей, для общественного транспорта и авиационный керосин для воздушного флота столицы», — обратил внимание пресс-секретарь МНПЗ Федор Казанцев.

Автор фото: Татьяна Мастерова

Сам фотограф говорил, что снимал Москву как «портрет любимого человека». Увидеть столицу глазами Рахманова — с купола собора Василия Блаженного или башен Кремля — можно до 1 октября.