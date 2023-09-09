Москва 09 сентября 2023, 11:06 «Нашей Москве исполнилось 876 лет». Собянин поздравил жителей с Днем города Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем города Сайт мэра и правительства Москвы

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В течение двух дней жители и туристы будут праздновать 876-летие Москвы. В честь этого события мэр столицы Сергей Собянин записал видеопоздравление, которое разместил в своем официальном блоге.

«Нашей Москве исполнилось 876 лет. И это не просто абстрактное течение времени, это почти 35 поколений москвичей, которые трудились и создавали наш город. Были периоды, когда Москва бурно развивалась. Случались и времена, когда ее развитие останавливалось. Но почти никогда наш город не шел вспять. Несмотря на все войны, пожары и невзгоды», — отметил он.

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По словам мэра, мегаполис начал динамичное развитие в последние 150 лет. Численность населения в столице возросла в 13 раз, и город стал одним из крупнейших в мире.

Глава города напомнил, что наиболее радикальные перемены пережили поколения 30-50-х годов прошлого века, когда всего за 20 лет Москва стала одним из лучших городов своего времени.

Жителей Москвы и Подмосковья становилось все больше, но вместе с тем шло отставание от мировых трендов развития. Столица все больше напоминала советские города. Тогда решили прибегнуть к серьезным изменениям.

«И все, что было сделано, удалось сделать с вашей поддержкой, с вашей помощью и вашими руками, умом и талантом. Желаю вам счастья, здоровья и долгих лет жизни в лучшем городе — Москве! С праздником, друзья!» — заключил мэр.

Ранее москвичам сообщили, что аттракционы в парках и на ВДНХ будут работать бесплатно в День города. Прокатиться на них можно, отстояв живую очередь.