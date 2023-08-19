Москва 19 августа 2023, 14:54 Население Куркина, Митина и Молжаниновского выросло на 40 тысяч человек Мэр Собянин рассказал о соцразвитии районов Куркино, Митино и Молжаниновский Личный блог Сергея Собянина

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С 2011 года в молодых столичных районах — Куркине, Митине и Молжаниновском — построили 10 школ и детских садов. Об этом в личном блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

За прошедшие годы население трех районов увеличилось на сорок тысяч человек, что создало запрос на развитие социальной инфраструктуры. Среди новых образовательных учреждений — детские сады на Синявинской улице, Муравской улице, во втором Митинском переулке, а также школы на Пятницком шоссе, Воротынской, Юровской, Синявинской улицах и на Машкинском шоссе.

Личный блог Сергея Собянина Личный блог Сергея Собянина Личный блог Сергея Собянина Личный блог Сергея Собянина Личный блог Сергея Собянина

«В планах — строительство еще семи зданий образовательных учреждений, включая две школы вблизи села Рождествено», — добавил Собянин.

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