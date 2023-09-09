Москва 09 сентября 2023, 10:10 Нарушен­ий в первый день выб­оров мэра Москвы не зафиксировали Мосгоризбирком: первый день выборов мэра Москвы прошел позитивно РИА «Новости»

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В первый день выборов мэра столицы не выявили каких-либо нарушений. Голосование прошло достаточно позитивно и с хорошими итогами, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу Мосгоризбиркома Ольгу Кириллову.

«Вчерашний день мы отмечаем, что прошел достаточно позитивно, справились с трудностями, достигли тех результатов, которыми можно гордиться», — уточнила она.

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Единый день голосования стартовал в минувшую пятницу и продлится до 10 сентября. Москвичи в течение трех дней будут выбирать мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).

Ранее москвичам сообщили, что первая ночь онлайн-голосования на выборах мэра столицы прошла без эксцессов. Председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году Вадим Ковалев рассказал подробности о работе общественников.