Москва 28 января 2024, 15:39 Народному артисту Лановому установили памятник в Москве Памятник Василию Лановому открыли на Новодевичьем кладбище в Москве Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

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В Москве на Новодевичьем кладбище установили памятник народному артисту СССР Василию Лановому. Он скончался в возрасте 87 лет в январе 2021 года, напомнило РИА «Новости».

В годовщину смерти Ланового на его могиле установили памятник, изготовленный из гранитной плиты. Перед ней установили бюст артиста. По центру плиты расположен православный крест. К подножью монумента близкие и поклонники возложили цветы.

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На памятнике запечатлели названия наиболее ярких работ Ланового, включая «Офицеров», «Алые паруса», «Войну и мир», а также «Анну Каренину».

Неподалеку от могилы артиста захоронения его коллег — Владимира Меньшова, Глеба Панфилова и народной артистки СССР Инны Чуриковой.

Ранее певец Максим Олейников рассказал, что Лановой имел безупречное воспитание и не жаловался на плохую погоду во время съемок. Он не высказал ни одной претензии после просмотра клипа.