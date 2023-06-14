Москва 14 июня 2023, 12:39 «Надо защищать Родину». Будущие контрактники рассказали о решении отправиться в зону СВО Будущие контрактники из Москвы объяснили, почему решили отправиться в зону спецоперации РИА «Новости»

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Добровольцы в столичном пункте отбора контрактников рассказали агентству городских новостей «Москва», почему решили отправиться выполнять задачи в зону спецоперации.

Желающие пополнить ряды российской армии в центре отбора контрактников на улице Яблочкова рассказали журналистам о поддержке близкими их решения служить в войсках. Один из претендентов пояснил, что имеет армейскую подготовку и мысли о службе его посещают давно.

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«Надо защищать Родину, я служил в морской пехоте, есть опыт», — сказал он.

Другой доброволец признался, что на службу его вдохновили товарищи, участвующие в боевых действиях.

«У меня очень много друзей, кто уже находится на СВО. И я тоже решил за ними пойти», — уточнил он.

Подробнее узнать о деятельности пункта и правилах набора на контрактную службу можно на сайте mos.ru или по телефону 117.

Ранее президент Путин заявил, что ВС России набрали с января свыше 150 тысяч контрактников.