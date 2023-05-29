Москва 29 мая 2023, 10:00 Начинающие предприниматели Москвы установят 6 тележек с напитками в музее-заповеднике «Царицыно» Москва выставила на торги право на размещение 6 тележек с напитками в парке «Царицыно» Unsplash

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Город выставил на торги право на размещение шести тележек с напитками в музее-заповеднике «Царицыно». Их установят у Черногрязских ворот и на Большой дворцовой поляне, рядом с Виноградной оранжереей и Оранжерейным мостом, а также возле Третьего кавалерийского корпуса и у музыкального фонтана. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Аукцион пройдет 21 июня. Заявки примут до 16 включительно. На торговых точках победители продадут воду, соки, квас и другие прохладительные напитки в период с 1 мая по 1 октября», — рассказал он.

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Площадь каждого объекта — четыре квадратных метра. Договор с представителями малого или среднего бизнеса подпишут на пять лет.

Для участия необходимо зарегистрироваться на электронной торговой площадке «Росэлторг». Там же можно узнать всю подробную информацию об аукционе.

Кроме того, до середины июня примут заявки на участие в торгах за право размещения пунктов общепита в музее-заповеднике «Царицыно».

В киосках победители будут продавать блюда из полуфабрикатов, кондитерские изделия, выпечку, снеки и многое другое.