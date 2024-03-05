Москва 05 марта 2024, 10:28 Началась регистрация на участие в экскурсиях нового сезона «Открой#Моспром» Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Первые в этом сезоне экскурсии в рамках проекта «Открой#Моспром» пройдут в Москве с 11 по 29 марта. Гости смогут посетить более 20 промышленных предприятий столицы, на которых изготавливают от косметики до лифтового оборудования, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Экскурсии в рамках проекта проходят уже шестой год, участниками мероприятий за это время стали около 15 миллионов человек. Департамент организовал свыше 2,6 тысячи экскурсий и около 750 мастер-классов.

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«В 2024 году планируем не снижать темп и будем проводить туры в течение двух недель каждый месяц. Так, на март запланировано свыше 130 экскурсий на 21 столичном производстве, где изготавливают высокотехнологичную продукцию и товары повседневного пользования», — рассказал Овчинский.

Участники проекта смогут побывать на фабриках и заводах — как старейших в Москве, так и на молодых и развивающихся. Экскурсантам покажут производственные процессы, выполняемые роботами, а также инновационные технологии, которые внедряет производство.

Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

В рамках проекта запланированы экскурсии на косметическую фабрику «Свобода», производство кожаной обуви «Ральф Рингер» и на Московский комбинат игрушек. Для гостей подготовили мастер-классы по приготовлению кондитерских изделий, дегустации сладостей.

Для участия в экскурсиях нужно зарегистрироваться на сайте проекта или в мини-приложении ВКонтакте «Открытая промышленность». Регистрация уже началась, отметил Овчинский.